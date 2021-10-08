Ковальчук о тонких саркастичных шутках мужа: «Когда Леша дома, достается всем — и мне, и дочке»

Экс-солистка группы «Блестящие» уточнила, что просто не смогла бы жить под одной крышей с человеком, который не понимает, что такое юмор.

Юлия Ковальчук в свежем интервью удивила неожиданным признанием. Артистка дала понять, что она едва ли смогла бы ужиться под одной крышей с человеком, который не понимает, что такое юмор. В этом плане, как говорит певица, с мужем ей очень повезло. Когда Алексей Чумаков дома, и пребывает в отличном расположении духа, он постоянно подтрунивает над Юлией и их общей дочкой Амелией. Малышка уже даже начала копировать шуточки своего отца.

«Одним из показателей ума, на мой взгляд, является наличие юмора. Или хотя бы возможности понимать этот юмор. Мне сложно с людьми, которые не умеют посмеяться над собой и над другими. Так что я просто везунчик — Леша одарен в этом плане. Очень тонким, порой саркастичным юмором. Когда он дома и в настроении, надо признаться, достается всем — и мне, и дочке. Кстати, Амелия очень грамотно копирует все папины шуточки, уже сама начинает прикалываться над нами так, что мы не можем сообразить: это стендапер или четырехлетний ребенок?!» — отметила Юлия Ковальчук в беседе со «СтарХит».

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