«Садитесь, вы заслужили обед»: Пугачева позвала двойняшек Гарри и Лизу в столовую, а те схватились за пылесос и веник

Шоумен Максим Галкин в своем Instagram показал, как их с Аллой восьмилетние двойняшки наводят порядок в подмосковном особняке в деревне Грязь. Вместо того, чтобы сесть за стол и пообедать Гарри и Лиза схватились за пылесос и веник. Малышам нравится проводить генеральную уборку дома, получая за это похвалу от взрослых. Алла Борисовна в восторге от своих чад. Они с раннего детства помогают маме и папе по хозяйству. В них нет ничего звездного. Примадонна старается растить своих детей также, как и самые обычные родители. В еде никаких особых деликатесов — все по простому: каши, супы, иногда певица отваривает малышам сосиски.

Подключившись к уборке Лиза схватила тряпочку и стала до блеска натирать стеклянную дверь. А Гарри тем временем пропылесосил полы. И как не пыталась Алла Пугачева позвать двойняшек к столу на обед, они на доносившиеся вкусные ароматы из столовой никак не реагировали.

«Здесь какие-то пятна!» — недовольно сказала Лиза, протирая стеклянные двери в столовой. «Ну все, уже чисто!» — попыталась урезонить малышей Алла. «Нет! Гарри, я уже пять крошек нашла!» — позвала братика дочка Примадонны. «Ну все готовы к обеду? Садитесь, вы заслужили обед!» — похвалила двойняшек их звездная мама. «Нет, нам не нужно!» — отказалась от супчика Лиза. «А что же вам нужно??» — удивилась Алла. «Нам нужно помыться», — ответила ей дочка, устав от уборки.

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