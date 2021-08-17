Брючки как у мамы Аллы: семилетняя Лиза Галкина в блузе под моряцкий стиль покуражилась в саду с братом-двойняшкой

Дочка шоумена Максима Галкина устроила мини-дефиле: то она позировала в простой футболке и с ранцем, то принарядилась в модную блузочку.

В кокетстве и игривости Лизе Галкиной равных нет. Еще муж Примадонны с гордостью говорил о том, что у них в семье растет маленькая модница. Дочка Примадонны успела принять участие в фешн-дефиле Галины Юдашкиной, представив на подиуме наряды из ее коллекции для самых маленьких. Максим Галкин, как заботливый отец, заранее позаботился о том, чтобы купить для двойняшек все самое необходимое к школе. Так, Лиза и Гарри устроили мини-дефиле, позировав с новыми ранцами. При этом дочка Аллы Борисовны успела дважды переодеться, выбрав модные брючки молочного оттенка как у ее звездной мамы.

Вот Лиза позирует в блузе под моряцкий стиль с двумя задорными косичками и кокетливыми бантиками. Брючки малышка дополнила кроссовками на липучке.

Тут дочка Аллы Пугачевой уже красуется в простой белой футболке. Лиза похвасталась новым рюкзаком. К Первому сентября двойняшки готовы. Они перешли уже во второй класс.

К слову, белые брюки есть и в звездном гардеробе Примадонны. Даже дома в подмосковном особняке в деревне Грязь певица отдает предпочтение стильным лукам, а не старым халатикам с заплатками и пятнами, которые так критиковала фешн-эксперт и соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

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