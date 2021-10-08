Как советовал Васильев: Бородина пополнила коллекцию туфлями ультрамодного цвета сезона

Телеведущая Ксения Бородина – настоящая модница. Девушка всегда выглядит стильно и давно стала для своих поклонников иконой моды. Часто у нее даже интересуются, актуальна ли та или иная тенденция.

Регулярно Бородина пополняет свой гардероб. Правда, сейчас у красотки времени на походы по магазинам в обрез, поэтому она шопится онлайн. И в микроблоге она похвасталась новой парой обуви, которую прикупила на днях.

Это оказалась пара массивных босоножек Versace яркого оттенка. Как рассказал историк моды Александр Васильев, в образе сейчас невероятно актуально использовать яркие штрихи в виде деталей ультрамодного цвета сезона – фуксии.

«Такая маленькая деталь великолепным образом подчеркивает и актуальность, и модность, стильность этого цвета и своего рода знание о том, что наша героиня – не промах, понимает, какой интересный маленький мазок цвета можно добавить в свой новый силуэт», — рассказывал Васильев в шоу «Модный приговор».

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