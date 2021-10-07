«Роскошный и модный»: Юлия Савичева в травяном брючном костюме вызвала восхищение у стилиста

Лариса Тимиряева отметила, что каждая модница может использовать зеленый цвет в своем гардеробе. Главное - найти правильный оттенок.

Певица Юлия Савичева разместила в одном из постов личного микроблога фото яркого трендового лука. Певица облачилась в акцентный костюм-тройку.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Лариса Тимиряева — высоко оценила образ Юлии Савичевой.

«Роскошный и модный образ в свете современных тенденций. Акцентом выступает изумрудный оттенок зеленого цвета. Кроме того что зеленый — один из самых модных цветов в настоящее время, зеленый цвет – цвет природы, а мы – часть этой природы, поэтому нет на земле человека, которому бы не шел этот цвет. Самое важное, правильно определиться с оттенком. У Юлии теплый колорит внешности. Она хрупкая, нежная, словно весенний цветок, поэтому она очень грамотно подобрала теплый и чистый оттенок зеленого цвета, который гармонично сочетается с цветом волос и бровей и освежает цвет лица», — отметила стилист.

Модному эксперту понравился образ Савичевой. Особое внимание специалист уделила трендовым брюкам с разрезами.

«Микро тренд «Разрезы, разрезики и вырезы» перешли из весенне-летнего сезона в осенне-зимний. Гармонии добавляет единый ритм линий: V — образного выреза, углов лацканов пиджака, острых углов, созданных разрезиками и острых носов обуви. Эта колкость делает уместным присутствие холодного украшения на лаковой сумке, да и лаковой фактуре вообще в этом образе, да еще и черного цвета. Но все так гармонично и элегантно между собой сочетается, что вызывает восхищение», — резюмировала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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