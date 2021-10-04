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Юлия Савичева подчеркнула стройность тотально кожаным аутфитом

Артистка не побоялась надеть кроп-топ под трендовый жакет.

Юлия Савичева подчеркнула стройность тотально кожаным аутфитом
Юлия Савичева. Фото: Instagram.com/yuliasavicheva

Исполнительница Юлия Савичева поддержала сразу два тренда на недавнем выступлении для МУЗ-ТВ. Знаменитость выбрала только кожаные вещи черного цвета.

Певица облачилась в пиджак из кожи с «мужского плеча». Юлия оставила его расстегнутым. Поэтому можно было увидеть ее плоский животик и татуировки на голом теле. Под трендовым жакетом Савичевой оказался кроп-топ в тон пиджака.

Мини-юбка плотно обхватила покатые бедра Савичевой и сочеталась с кожаным верхом. Темные колготки и остроносые ботильоны-носки дополнили дерзкий образ артистки.

Юлия не забыла про детали. Серебристые длинные серьги и сумочка-багет на коротком ремешке завершили тотал блэк образ.

Юлия Савичева
Юлия Савичева в тотально черном образе. Фото: Instagram.com/yuliasavicheva

Отметим, что недавно телеведущая Лена Летучая тоже похвасталась черными кожаными изделиями для концерта группы Maneskin. А модель Анастасия Заворотнюк  прогулялась в черных кожаных брюках и пиджаке-оверсайз по осенней Москве.

Напомним, ранее Юлия Савичева поделилась рецептом многоярусного торта с шампанским. Таким десертом артистка успела угостить телеведущего Дмитрия Борисова.

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