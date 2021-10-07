«Устали и забыли»: Мария Кожевникова прогадала с выбором образа для модного показа

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Марии Кожевниковой появилась свежая фотография с показа новой модной коллекции.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Элла Маковей — разобрала образ актрисы, учитывая последние фэшн-тенденции.

«Куртка-рубашка в прошлом сезоне была ярким, но коротким трендом. Этой осенью от нее устали и забыли», — отметила стилист.

Элла Маковей подчеркнула, что к широким и более женственным брюкам лучше подбирать обувь на плоском ходу или платформе. А Кожевникова надела классические черные лодочки.

Прическа актрисы тоже не впечатлила модного эксперта.

«Что касается укладки и озорной челки, сегодня это тоже несколько остывший тренд. Сегодня, в отличие от последствий локдауна, когда люди стригли себя сами, наблюдается, напротив, профессиональная объемная челка-шторка и косой пробор, смещенный к виску. На все эти детали должен был обратить внимание консультант по стилю. Возможно, Мария захочет поменять стилиста», — отметила Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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