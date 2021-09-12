«Пусть будет признание»: Мария Кожевникова честно рассказала об отношениях с мужем

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» — Мария Кожевникова — рассказала об отношениях с мужем. Примечательно, что до этого актриса пожаловалась на тяжелую депрессию.

Несколько дней назад Мария заявила, что проходит терапию у специалистов. Кожевникова столкнулась с депрессией, с которой не смогла справиться самостоятельно. Поклонники артистки заподозрили неладное. Фолловеры стали переживать за отношения Марии и ее мужа.

Когда Кожевниковой стало легче, она вышла на связь с поклонниками. Актриса заявила, что в ее семье все в порядке. Проблемы с ментальным здоровьем не были связаны с бизнесменом Евгением Васильевым.

«Мой муж — самый главный мой друг, который держит меня за руку и не отпускает, за что я бесконечно его люблю! Это, кстати, пусть будет признание, так как в связи со своим состоянием я совсем забыла поздравить нас с восьмилетием венчания и десятилетием совместной жизни», — призналась Мария в личном микроблоге.

Напомним, ранее Кожевникова побаловала своих сыновей сырными вафлями.

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