«Если захотят, справят еще»: Бородина разрешит экс-мужу устроить отдельный праздник для именинницы Теоны

Ксения Бородина дала исчерпывающий комментарий в Stories микроблога, объяснив, почему она не собирается приглашать бывшего мужа бизнесмена Курбана Омарова на день рождения их общей дочери Теоны. Как пояснила ведущая проекта «Дом-2», с отцом своего ребенка она не общается и поддерживать с ним связь в будущем не планирует. А если Курбан захочет устроить для именинницы Теоны еще один праздник, она возражать не будет.

Ведущая проекта «Дом-2» уверена, что ее дочка-именинница даже не вспомнит про отца, когда будет купаться в подарках и принимать поздравления от друзей.

«Зачем это надо и кому?»: Бородина объяснила, почему не позовет Омарова на день рождения к Теоне

«Нет, я отмечу отдельно ее день рождения. Потом, если захотят, они справят еще. Мы не общаемся с папой Теоны. И нет никакого желания общаться в будущем.

С папой Мару мы разошлись по другим причинам, поэтому уважение у меня к нему не пропало. Разочарование было, но со временем меня перестало это волновать.

Ребенок будет занят друзьями и аниматорами на дне рождении! Зачем это надо и кому? В соцсетях показать??» — написала в своем Stories Ксения, давая понять, что о своем отце на детском празднике ее дочка Теона едва ли вспомнит.