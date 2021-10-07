«Общаться в будущем никакого желания нет»: Бородина впервые так откровенно заговорила о разладе с Омаровым

Ведущая проекта «Дом-2» призналась, что с отцом своей старшей дочери Теоны она рассталась по другой причине. И к нему у нее сохранилось уважение. А в этой истории все иначе.

Ксения Бородина в беседе с поклонниками в Stories своего микроблога поставила все точки над «i», говоря об отношениях с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Ведущая проекта «Дом-2» заявила, что она не поддерживает никаких контактов с отцом своей младшей дочери Теоны. К тому же, Ксюша намекнула, что после всей этой истории у нее пропало всякое уважение к мужчине, которому она родила ребенка. В подробности телеведущая вдаваться не стала. Пояснила только, что с бывшим мужем она общаться не собирается и видеть его, судя по всему, тоже не хочет.

Даже на день рождения к дочери Теоне светская львица бывшего мужа Курбана Омарова звать не собирается.

«Нет, я отмечу отдельно ее день рождения. Потом, если захочет они справят еще. Мы не общаемся с папой Теоны. И нет никакого желания общаться в будущем. С папой Мару мы разошлись по другим причинам, поэтому уважение у меня к нему не пропало. Разочарование было, но со временем меня перестало это волновать. Ребенок будет занят друзьями и аниматорами на дне рождении! Зачем это надо и кому? В соцсетях показать??» — написала в своем Stories Ксения, давая понять, что о своем отце на детском празднике ее дочка Теона едва ли вспомнит.

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