«Наш Константин уехал учиться»: красавец-сын Джанабаевой и Меладзе больше не живет с родителями

Как выразилась экс-солистка группы «ВИА Гра» их с Валерием Меладзе старший сын «в некоторой степени выпорхнул» из гнезда. К этому Альбина не была готова.

В свежем интервью Альбина Джанабаева поделилась тем, что произошло в их семье за последнее время. Экс-солистка группы «ВИА Гра» в третий раз стала мамой. Ребенок у Альбины и Валерия Меладзе появился вовремя, как выяснилось, рождение дочери Агаты хотя бы немного отвлекло певицу от переживаний за старшего сына. Артистка дала понять, что в свои 17 лет Константин теперь живет отдельно от них — он уехал учиться.

«Наш старший сын, Константин, уехал учиться и в некоторой степени выпорхнул — конечно, это повлияло на нашу жизнь. Я в связи с этим столкнулась с новыми для себя переживаниями… и именно в этот момент наша жизнь круто изменилась и закрутилась вокруг нового человека, который стал центром притяжения для всех нас», — уточнила Альбина Джанабаева в беседе с «ОК!».

Судя по всему, поп-дива говорила о своей дочери Агате. Теперь в семье певицы подрастает еще один ребенок. Не так давно артистка подарила своему мужу Валерию Меладзе малютку-доченьку.

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