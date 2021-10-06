«Испытываю некий шок»: Джанабаева впервые так откровенно рассказала о сыновьях от Меладзе

В свежем интервью Альбина Джанабаева рассказала о своих сыновьях от певца Валерия Меладзе. Экс-солистка группы «ВИА Гра» редко распространяется о том, что касается ее мальчиков. Не так давно певица стала мамой в третий раз, у нее родилась дочка Агата. Для Меладзе этот ребенок стал шестым. От предыдущих отношений у артиста есть три дочери.

По словам Альбины, их старший сын Константин в свои 17 лет уже можно сказать выпорхнул из семейного гнездышка. И это поп-диву немного шокирует и удивляет. Она не была готова к тому, что ее первенец так быстро повзрослеет и станем самостоятельным.

«Я и боюсь, и радуюсь. Наверное, еще не готова отпустить его. Себя помню в 17 лет, меня уже ничто не могло вернуть в родительский дом. А с другой стороны, я, как мама, испытываю некий шок: мне кажется, все это не могло случиться так быстро, я имею в виду его взросление», — уточнила Альбина Джанабаева в интервью с «ОК!».

Да и младший сын певицы — Лука — достаточно самостоятельный.

«Например, он говорит: «Мне нужна гитара» или «Я буду играть на барабанах, мне нужен учитель» — все четко. И самое интересное: бывает, дети, получая желаемое, быстро забывают об этом, а он с утра до вечера ходит с гитарой и играет не переставая или стучит в свои барабаны — в общем, нескучно у нас. Поэтому детские звуки, детский шум дома поселились надолго — и это хорошо», — отметила певица.

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