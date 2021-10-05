«Капельки воды на драниках блестят»: Бузова с тряпицей меж бедер повернулась «сдобой» к народу

После расставания с блогером Давидом Манукяном экс-ведущая проекта «Дом-2» намекнула, что возлюбленный был ей якобы не верен. Это и стало для Ольги Бузовой последней каплей. Сам же шоумен заявляет, что певице не изменял и вообще делал все от себя зависящее, чтобы сохранить их отношения. Поговаривают, что поп-дива ревновала Даву к Дарье Полей. 24-летняя танцовщица участвовала с Манукяном в одном из ТВ-проектов. К слову, девушка счастлива в браке и никаких видов на своего партнера по танцам, судя по всему, не имела.

Ольга Бузова не долго горевала. В своем микроблоге поющая телеведущая то и дело публикует «горячие» снимки в мини-бикини. Так, певица в узких стрингах поплескалась в купели, повернувшись к народу своим «сдобным хачапури».

«Стринги меж бедер и «сдобой» к народу», «Оля-ля-ля! Вот это вид сзади», «Колбаска и драники осели целлюлитом», «Хорош поплавок отъела», «Капли воды на драниках блестят», «Кто-то вкусно и много кушал», «Ого-го! Даже грудь нарисовалась», «Отшлепать бы ваши бублики», «Трусики на сочной сдобе по швам трещат», «Всем подняла настроение на ночь глядя! Как теперь уснуть-то??», «Кто это тут орешком по водичке шлепает?», «Секси-дива!», «Озорница», «Только в трусиках и щеголяет», — пишут фолловеры.

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