«Миша! Моргни, если ты в плену»: Бузова в секси-шортах с разбегу прыгнула на спину к Галустяну

Ольга Бузова поделилась в Instagram свежими кадрами с участием Михаила Галустяна. Две звезды снимаются в новом проекте. А в свободное время они юморят, травят шутки и записывают короткие ролики. В кадре поющая телеведущая с разбегу прыгнула на спину к Михаилу, «случайно» засветив сексапильные ножки в микрошортиках. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна покрасовалась в топе-бандо на голое тело, обескуражив поклонников.

«Куда опять девалась грудь?», «Вся какая-то сплющенная», «Мишка, держись! Если что, зови на помощь», «Ну Галустян и попал, уже на спине ездят», «Михаил явно не ожидал такого счастья», «Ольга нашла себе занятие! Галопом по Европам», — шутили поклонники.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» произвела фурор упругими прелестями, засветив слишком много тела.

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«Позвольте вашу ручку, баронесса! Выходите-выходите! Вот и приехали к нам на ранчо», — встречал у машины Ольгу шоумен.

«Ты ж мой сладкий пирожок! А вот так можно?» — воспользовалась случаем теледива, запрыгнув Михаилу на спину.

«Заберите меня отсюда», — тут же взвыл Галустян.

«А все, а надо было раньше думать», — повелительно ответила Бузова.

«А я моргаю, ребята, если вы напишите в комментариях: «Миша! Моргни, если ты в плену!» Я моргаю», — шутил Михаил.