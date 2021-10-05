«Помогаю по русскому, музыке»: Орбакайте вечерами делает уроки вместе с дочкой Клавой

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Кристина Орбакайте рассказала о том, как учится в школе ее девятилетняя дочка. Оказывается, поп-дива, как и другие самые обычные родители, вечерами делает со своим ребенком уроки. От этого никуда не деться. Какие-то предметы даются Клаве легче, какие-то сложнее.

При этом свое Первое сентября в школе внучка Аллы Пугачевой пропустила. Зато она с удовольствием сходила на торжественную линейку двойняшек Гарри и Лизы, они перешли во второй класс.

«Могу признаться — с уроками бывает нелегко! Завидую тем родителям, у кого дети сами бегут делать уроки с удовольствием. Клавдия старается учиться, говорит на трех языках, а я ей стараюсь помогать — не по всем предметам, конечно. У нас есть некое распределение: например, я помогаю по русскому языку, музыке. Папа принимает участие в изучении английского, испанского, математики. Вместе выполняем творческие задания, поделки, рисунки. Как мне кажется, иногда желание учиться приходит несколько позже — мы все разные, и у каждого своя история. Кто-то с первых классов рвется в бой, а впоследствии немного остывает в стремлении узнавать, изучать новое, а некоторые, наоборот, начинают немного с неохотой, а потом их увлекает учебный процесс. Никита — это первый вариант: маленькому ему было очень интересно, а потом уже, с возрастом, он любил только определенные предметы. А Дени — наоборот! К выпускным классам стал круглым отличником и окончил школу со всевозможными почестями. А какой путь выберет Клавдия — посмотрим», — рассказала Кристина Орбакайте в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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