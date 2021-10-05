Обнажила изгибы: Ани Лорак в белом бикини слегка намочила трусики в бассейне

Певица улетела в Дубай, чтобы отдохнуть и отметить свой день рождения.

Певица Ани Лорак решила поставить на паузу свой насыщенный ритм жизни и улетела в отпуск. Звезда много работает и редко отдыхает, но недавний день рождения стал поводом все-таки устроить себе перерыв.

Красотка Лорак улетела в Дубай. Звезда по прибытии первым делом осмотрела красоты курорта с высоты птичьего полета, а на следующее утро уже плавала на крыше с обзором на город и позировала фотографу.

В своем микроблоге певица поделилась отпускными снимками в купальнике. Она запечатлелась в бассейне в белоснежном бикини с оригинальной каймой, подчеркнувшем загорелые прелести ее сочной фигуры. Едва войдя в воду, звезда лишь слегка намочила трусики, позируя с завтраком на плавучем острове. Подписчики восхитились красотой своей любимицы и пожелали ей отличного отдыха.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!