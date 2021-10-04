Фейсбуку потребуется пять часов на устранение проблем

Американский программист Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке Forbes из-за проблем с социальной сетью Фейсбук. На устранение неполадок уйдет примерно пять часов.

На фоне сбоев цифрового гиганта один из самых богатых людей в мире потерял часть своего капитала.

Отметим, что сервисы Facebook неожиданно прекратили работать около 19:00 по московскому времени. Все началось с WhatsApp, а потом и в других мессенджерах и социальных сетях.

Instagram, как WhatsApp, принадлежит компании Facebook. Всем этим управляет Цукерберг, который потерял шесть миллиардов долларов на фоне неполадок.

Программисты Facebook уже заявили, что готовятся полностью устранить ошибки в пользовании социальных сетей.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ призвал сохранять спокойствие.

«Сайт президента работает. Проблем нет», — заявил Песков в ria.ru.

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