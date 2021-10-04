Фейсбуку потребуется пять часов на устранение проблем

Американский программист Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке Forbes из-за проблем с социальной сетью Фейсбук. На устранение неполадок уйдет примерно пять часов.
На фоне сбоев цифрового гиганта один из самых богатых людей в мире потерял часть своего капитала.
Отметим, что сервисы Facebook неожиданно прекратили работать около 19:00 по московскому времени. Все началось с WhatsApp, а потом и в других мессенджерах и социальных сетях.
Instagram, как WhatsApp, принадлежит компании Facebook. Всем этим управляет Цукерберг, который потерял шесть миллиардов долларов на фоне неполадок.
Программисты Facebook уже заявили, что готовятся полностью устранить ошибки в пользовании социальных сетей.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ призвал сохранять спокойствие.
«Сайт президента работает. Проблем нет», — заявил Песков в ria.ru.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.