«Устал»: Татьяна Навка запечатлелась с Дмитрием Песковым в машине

Фигуристка собралась выйти в свет с мужем. Она оделась с ним в одном стиле.

Татьяна Навка в этом году смогла возобновить гастроли. Из-за пандемии в прошлом году многие ее ледовые шоу не состоялись, но теперь она смогла порадовать зрителей и привезла летом постановки в Сочи. При этом спортсменка успевала видеться с родными и целый месяц провела в Греции с семьей. Она смогла отдохнуть с мамой, дочками Надеждой Песковой и Сашей Жулиной.

Но недавно Навка вернулась в Москву. Она отвела младшую дочку в первый класс. Фигуристка много времени уделяет работе. Она не только посещает разные съемки, но и тренирует детей. Однако 11 сентября вечер спортсменка решила выйти в свет. Она облачилась в наряд в горох и приталнный черный жакет. В такой же гамме был одет и ее муж. Песков был в рубашке и костюме. Во время поездки Татьяна запечатлела, как супруг задремал в автомобиле. Она приложила палец к губам, попросив тишины.

«Устал», — отметила звезда ледовой арены. «Вечер обещает быть веселым!» — также отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. многие адресовали ей комплименты. «Какая конфетка, Танюша.. Вариант кокетка», «Как всегда, хороша!», «Просто красавица, прелесть», «Красивая и элегантная», «Просто куколка!», «Так похорошела, что не узнать», «Цветущий вид», «Выглядит элегантно», «Какая женщина», «Видно, что на званый вечер собралась», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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