«Вот они красотки!»: элегантная Пугачева нежно обняла именинницу Редель у нее в гостях

Близкая подруга Примадонны отмечает день рождения. Конечно же, певица и шоумен Максим Галкин оказались в числе приглашенных.

Алла Пугачева не смогла отказаться от вечеринки в доме своей близкой подруги. Алина Редель всегда с помпой и шиком отмечает дни рождения. Ну а как же иначе? В гостях сама Примадонна, да не одна, а с мужем шоуменом Максимом Галкиным. Судя по всему, певице на этот вечер придется забыть о своей диете. Весь стол в гостиной именинницы был уставлен сладкими угощениями — торт в виде сумочки с цветами, просто произведение искусства, от Саши Селезнева. Как говорит Алина, безумно красиво и как всегда вкусно. Куча тарталеток с начинкой, ягодные муссы в вазочках. Ну и как тут устоять? В ведь Алла Пугачева старается не есть мучное и сладкое.

Оператором на вечеринке по привычке выступил шоумен Максим Галкин. В Stories микроблога ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале подловил, как Примадонна восхищается тортом. Певица нежно обняла подругу-именинницу, заслужив комплимент от мужа. В гости к Алине Редель артистка пришла с пышным начесом на голове и в любимом балахоне.

«Вот они красотки!» — восхитился моложавой женой и ее именинницей-подругой Максим Галкин. «С днем рождения, дорогая Алиночка! Здоровья и благополучия», — тут же отреагировала в комментариях Кристина Орбакайте. «Алиночка, дорогая, с днем рождения! Здоровья, чтобы дети радовали! И были рядом с тобой!» — вторит певице Марина Юдашкина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.