«С гаргульями?»: 72-летняя Пугачева в юбочке выше колен и капроновых чулках блистала в Грязи

В свои 72 года Алла Пугачева старается выглядеть моложе. Для этого Примадонне пришлось сесть на диету. Избавившись от лишнего веса певица полностью сменила звездный гардероб. Теперь артистку в ее любимых балахонах увидит разве что муж шоумен Максим Галкин. На светских мероприятиях Примадонна блистает в элегантных вечерних платьях, брюках-дудочках, шифоновых блузках или в узких джинсах.

На парадной лестнице своего роскошного загородного особняка в деревне Грязь Алла Борисовна позировала в молодежном аутфите, она примерила алый клетчатый бомбер и мини-юбку выше колен. Образ певицы дополнили капроновые колготки и лаковые остроносые сапожки на каблучке. Сама Примадонна игриво поправляла укладку, задорно улыбаясь Максиму Галкину, который и сделал этот кадр.

«С гаргульями??», «Какой у вас интересный дизайн замка», «А гаргульи-то не смущают??», «Аллуся, как всегда хороша! Красотки просто», «Очаровательная, как она похорошела», «Алла позиций не сдает! Только молодеет», «Вау! Словно девочка», «Ох уж эти ножки», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

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