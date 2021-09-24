С мамой на завтраке: беременная Нюша полакомилась оладьями, а Симба съела овсянку с ягодами

Певица Нюша привыкла жить на широкую ногу: роскошные путешествия, отдых на элитных курортах, дорогие отели и вкусная еда — за все поп-дива может заплатить сама, как говорится, из собственного кармана. Артистка много работает: ездит на гастроли, дает концерты, участвует в фотосессиях, не брезгует рекламой. Поэтому в финансовой поддержке от мужа и родственников Нюша не нуждается.

На отдыхе во Франции вместе с дочкой Симбой беременная певица заглянула в кафе, конечно же, заказала все самое вкусное и свежее. Для себя — оладьи, капучино, а для дочери — овсянку с ягодами. Не обошлось и без традиционной выпечки, все-таки это Париж. Нюша полакомилась свежими круассанами.

«Если завтракать, то только так!» — отметила певица.

В деликатесах и еде Нюша себя не ограничивает. Она наслаждается беременностью, позволяя себе лакомиться любимыми блюдами вместе с дочкой Симбой. Кстати, малыша за лето заметно подросла. Симба растет маленькой модницей. В кафе дочка поп-дивы появилась в белоснежном платьице-тунике и с пучком-гулькой на голове.

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