Писк сезона! 72-летняя Пугачева в узких джинсах «варенках» омолодилась, надев молочный тулупчик

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова советовала Примадонне обратить внимание на светлую цветовую палитру. Дело в том, что такие оттенки неизменно молодят и освежают дам элегантного возраста.

Алла Пугачева во многих интервью говорила о том, что рядом с красавцем-мужем шоуменом Максимом Галкиным ей хочется выглядеть моложе и привлекательнее. И это, как считает историк моды Александр Васильев, ей удалось. С замужеством певица только похорошела и еще больше расцвела. На светские рауты и в гости к друзьям Примадонна ходит только с мужем. Большую часть времени она проводит дома в подмосковной деревне Грязь, заботясь о двойняшках Гарри и Лизе. Малыши учатся в гимназии, они перешли во второй класс. С ними нужно делать уроки, подделки, учить стихи, рисовать — список внушительный, все как и у всех школьников.

При этом Алла Борисовна находит время и на себя любимую. Одета Примадонна всегда с иголочки. В фан-аккаунте певицы появилось ее памятное фото, на котором она позировала с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Интересен стильный лук артистки. Алла Пугачева примерила узкие джинсы «варенки», напомнив нам о моде 90-х годов, и изысканный молочный тулупчик.

Еще стилист-имиджмейкер Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что она советовала бы Примадонне обратить внимание на наряды светлой цветовой палитры. Дело в том, что такая гамма неизменно молодит. Вот и Алла Борисовна использовала этот мудрый ход, визуально освежив свой лук.

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