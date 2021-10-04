«Упс! Сдоба трусики поглотила»: Рудова с тряпицей в булках сверкнула ложбинкой меж ягодиц

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» нашла тот самый ракурс, с помощью которого ей удалось наиболее выгодно показать свою «как у Ким».

Наталья Рудова лишила поклонников дара речи, для этого звездная красотка всего лишь разделась до белья. Оставшись на пляже в одном купальнике, блондинка сексапильно присела на вышке для спасателей, эффектно оголив «сдобные булочки» в узких стрингах. Рудова изящно блеснула своими наливными прелестями, смутив фанатов. Многие подметили, что с таким же успехом актриса могла и вовсе позировать без трусиков. Тонкая тряпица меж ягодичек блондинки практически не скрывала сладкую ложбинку звезды.

«Упс! Сдоба трусики поглотила», «Тряпка между ног не трет??», «Зачем так выпячивать свою пятую точку», «Ауф! Ваша впадинка меж ягодичек видна», «Как будто вообще без трусиков», «А зачем вам стринги?? В присядку белье не видно», «Лишь бы поплавок оголять на пляже», «Натали! В вашей семье есть пекари?? Какие булочки румяные», «Ай да орешек! Так и хочется ее ощупать», «Секси мамасита», «Попрыгунья стрекоза», «Присела на вышке! И всем свои булочки показала», «Это сильно!» — пишут фолловеры.

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