«Трусики в пельмешках застряли»: Рудова в тесных стрингах впервые так эротично раскинулась на яхте

Наталья Рудова знает, чем удивить публику. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» то и дело публикует в Instagram пикантные снимки. А ее сексуальные фото на яхте вызывают оторопь у поклонников и восторг у мужской части подписчиков теледивы.

«Трусики в пельмешках застряли», «Натали! Что за сексуальная революция у вас тут», «Ммм… какие сладкие булочки с корицей», «Зачем так окорочка свои выпячивать??», «Срочно замуж надо, а то так и будет в трусах скакать по яхте», «Красиво жить не запретишь! Вон какой поплавок отсидела», «Сдобные булочки так и просятся в ладошку», «Эти ватрушки с пылу с жару», «Вай! Какая султанша на яхте», «Шикарная фигурка! Просто прелесть», «Люди мимо, а она булками к ним повернулась», «Еще спинку прогибает, чтобы орешек крепче смотрелся», — написали фолловеры.

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