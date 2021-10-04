Подающий надежды актер: за кого вышла замуж вторая дочь Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин выдал замуж свою вторую дочь, Евдокию.

23-летняя наследница актера уже несколько лет встречается со своим избранником Георгием. Однако впервые публике девушка показала его весной, на свадьбе своей старшей сестры Анфисы, где кстати поймала свадебный букет.

Георгий — начинающий актер, в копилке творческих работ которого пока только один фильма «Сашка» 2021 года производства и три роли в театре. Судя по анкете, которую юноша разместил на одном из киношных сайтов, он вполне себе человек с чувством юмора и здоровой самоиронией.

«Запросто учу двадцать страниц разрезок, присланных ночью перед сменой, а еще лучше за час до нее, — пишет он на сайте kinolift.com, — легко переодеваюсь прямо на улице, на глазах у всей группы, потому что у меня напрочь отсутствует чувство стыда или стеснения. Обожаю бесплатные переработки и кинокорм».

Иван Охлобыстин с легким сердцем благословил выбор дочери, так как однажды признался, что в этом вопросе своим девочкам полностью доверяет.

«Мне придется смириться с выбором ради их счастья», — сказал он.

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