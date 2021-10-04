«Вторая пошла!»: Иван Охлобыстин выдал замуж дочь Евдокию

Актер Иван Охлобыстин поделился фотографиями и видео с бракосочетания Евдокии и ее избранника.

У актера Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны шестеро детей. Старшая наследница пары вышла замуж в мае этого года, а в этот понедельник Иван Охлобыстин и Оксана побывали на бракосочетании дочери Евдокии.

Кадрами торжества Иван Охлобыстин поделился в микроблоге. Сначала он опубликовал снимок, на котором он и его супруга предстали у дверей Дворца бракосочетаний.

«Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла», — подписал Иван Охлобыстин снимок.

Затем он показал фото, на котором запечатлены счастливые жених и невеста, держащие в руках собачек белого и темного окраса шерсти.

«Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира», — представил Иван Охлобыстин под фото дочку, зятя и маленьких питомцев.

Разместил Иван Охлобыстин и видео из ЗАГСа, на котором он радостно хлопает в ладоши, услышав, что Георгия и Евдокию объявили мужем и женой.

«Папа счастлив!», «Мне кажется, папа счастлив больше, чем дочка», «Пост сдал — пост принял», «Совет да любовь», «Какой же папа искренний и настоящий», «Приколист тесть», — отозвались на видео подписчики Ивана Охлобыстина.

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