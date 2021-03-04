Штатный врач шоу «Последний герой»: «Моя аптечка весит 46 килограммов»

Сергей Ковалев работает в экстремальном проекте на протяжении нескольких сезонов — и знает все о здоровье участников.

Экспедиционный врач — это специалист, сопровождающий группу людей во время дальних поездок (научных, исследовательских, кинематографических или туристических). В шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» (ТВ-3) эту функцию выполняет травматолог Сергей Ковалев, врач МЧС, который следит за состоянием всех участников на острове. «Телепрограмма» выяснила у доктора, какие опасности ждут героев на Занзибаре, почему ушла Елена Перова и из чего состоит аптечка на телепроекте.

— Сергей, мы знаем только, что вы работаете в проекте «Последний герой». Можно немного о вас — кто вы такой?

— Я практикующий врач, по основной специализации травматолог, но во многом моя работа связана с работой экспедиционного врача. Я работаю в федеральном спасательном отряде и кроме непосредственной работы – обеспечения спасательных операций, участвую в обеспечении экспедиций – начиная с научных (полярных) и заканчивая трофи-рейдами в центральную Африку. Кроме медицинской квалификации у меня есть высшая спасательная – спасатель международного класса. Моя работа заключается не только в медицинском сопровождении, но и в экспертизе и обеспечении безопасности проектов и экспедиций.

— Почему вам стал интересен опыт работы в телешоу «ПГ»? Что это был за вызов?

— В текущий сезон «Последнего героя» я попал по накатанной дорожке – Первый канал просил спасательные службы МЧС обеспечивать съемки первого сезона «Последнего героя». Тогда и организовался коллектив спасателей, который годами обеспечивал безопасность съемок. Для меня это уже восьмой проект в формате «ПГ». Это была одна из работ по обеспечению экспедиционной деятельности.

— С какими трудностями столкнулись, когда приехали на остров в первый раз?

— Поехав в первый раз, специфических трудностей я не встречал, стандартная работа в тропиках.

— А в текущем сезоне?

— Если говорить про последний сезон, то, конечно, наложил отпечаток ковид. Приходилось проводить тесты на covid-19 и быть всегда начеку.

— Как готовитесь к работе на острове? Изучаете ли специфику климата и рисков для здоровья?

— Обязательно изучаются материалы по стране, в которой придется работать: флора, фауна, я получаю консультации от специалистов по тропической медицине, биологов, которые знакомы с этим районом. Это достаточно большая работа по изучению возможных опасностей и специфических заболеваний.

— А что берете в аптечку?

— Моя аптечка довольно большая – 46 килограммов. Это два больших чемодана, в них практически все лекарства от возможных заболеваний, которые могут вспыхнуть не только у участников, но и всей съемочной группы. Это позволяет работать автономно и не зависеть от аптек в стране пребывания. За границей часто сложно оформлять рецепты и названия лекарств совершенно другие, поэтому я везу с собой медикаменты на весь проект.

— Какие задачи входят в ваши функции?

— Медицинское сопровождение – то есть контроль здоровья, лечение заболеваний, принятие решения о госпитализации, если своих сил недостаточно. Это относится не только к участникам, задействованным в проекте, но и ко всей съемочной группе, численность которой намного больше. Их заболевания зачастую сложнее и доставляют больше проблем. Кроме этого, я занимаюсь экспертизой безопасности происходящего на проекте: островов, площадок, локаций для участников, проверяю испытания, чтобы минимизировать травмы.

— Что, если вам, на дай бог, станет плохо на съемках? Как быть, кто вылечит?

— Это частый вопрос к экспедиционному врачу. Я прохожу очень серьезную медицинскую комиссию в силу специфики своей работы. У меня нет права на ошибку, я более внимательно отношусь ко всему происходящему, чтобы не получить травму, не заболеть, потому что меня никто не вылечит. Слава богу, за все восемь проектов и все экспедиции, в которых я участвовал, со мной этого не случалось.

— Какие травмы или болезни участников были особенно сложными, можете вспомнить? Илья Глинников в своё время травмировал колено, Димитрий Павлюк наступил на ежа — вы как-то их лечили?

— Хорошо, что наша основная работа не столько лечение, сколько профилактика. Мне кажется, что я вместе со спасателями проекта достаточно неплохо с этим справляюсь, поэтому совсем тяжелых травм, ужасных заболеваний за все проекты не было. Но, конечно, бывают травмы и болезни, которые я лечу в силу своих возможностей. Если я сам не справляюсь, значит мы можем госпитализировать человека и получить консультацию в местной больнице, временно выведя участника из игры. Если состояние не позволяет продолжить игру дальше – решаем этот вопрос. Если вы видели шоу, участники часто выходят из игры не потому, что сильно пострадали, а потому, что даже легкая травма может мешать в довольно сложных испытаниях и островной жизни.

— А что случилось с Еленой Перовой? Ведущая намекала на проблемы певицы с алкоголем.

— О Лене Перовой ничего не могу сказать. Она беспокоилась о своих старых недугах, говорила, что ей тяжело. Но как я понимаю, причина, по которой она ушла, не медицинская.

— Психическое здоровье участников входит в вашу компетенцию?

— В мою основную работу не входит контроль за психическим здоровьем участников. Как спасатель я умею бороться с острыми психическими реакциями, возникающими на фоне стрессов. Но это не такая изоляция и не такие ужасные условия, чтобы говорить об уроне душевному здоровью. Конечно, приходится поддерживать участников добрым словом, но острых психических реакций я не помню.

— Какой самый неожиданный случай, связанный с угрозой здоровью, был на вашей памяти за все время работы в «Последнем герое»?

— Обычно все возможные заболевания и травмы прогнозируемы и не являются неожиданными. Чего я не ожидал, так это участия блогера Давыдыча (автоблогер Эрик Китуашвили), он пришел в шоу с сахарным диабетом, который, по моему мнению, является прямым противопоказанием к участию в таких мероприятиях. Пришлось уделить серьезное внимание этой проблеме.

— С симуляцией внутри шоу вам приходилось сталкиваться? К примеру, участник жалуется вам на травму, а вы понимаете, что ее нет и он/она просто хочет передышки.

— С прямой симуляцией заболеваний встречаться не приходилось. Другое дело, что человек, который психологически уже сломался и принял для себя решение не участвовать дальше, получив незначительную травму, много о ней думает, «раздувает» ее у себя в голове, и в итоге его состояние не соответствует полученному урону. Его психологический настрой, его ощущение этого состояния, сильно превышает масштаб травмы. Назвать это прямой симуляцией, наверное, нельзя. Человек пытается найти повод и использует свои болячки как оправдание, принимая решение покинуть проект.

— Какие ошибки чаще всего допускают участники в плане охраны здоровья?

— Главная ошибка участников, как и любого человека, попавшего в экстремальную ситуацию, – это невозможность быстро адаптироваться к происходящему. Это беспечность, которая возникает из-за высокого и безопасного уровня жизни в обычных условиях, хотя они и проходят инструктаж. Эти правила не только для ПГ, но и для любого человека, оказавшегося в неблагоприятной для себя среде. Надо продумывать свои действия на несколько шагов вперед.

Будешь прыгать на камнях, покрытых водорослями – вывихнешь ногу. Ерундовая травма. Если ты в Подмосковье, то это неприятное событие – травмпункт, гипс, две недели посидеть дома. В нашем шоу — гарантированное выбывание. Неаккуратное обращение с инструментом тоже приводит к травмам, не всегда тяжелым, но всегда снижающим конкурентную способность участника. Пренебрежение техникой безопасности приводит к досадным инцидентам, из-за которых можно выбыть либо потерять возможность полноценно проходить испытания.

— Какова специфика работы на Занзибаре? Что как специалиста удивило вас там?

— Особой специфики на Занзибаре нет. Конечно, в режиме ковида приходилось самостоятельно решать вопросы по тестированию (на коронавирусную инфекцию), так как на Занзибаре не занимаются диагностикой и лечением коронавируса. Как и в любой тропической стране, необходимо было исключить возможность малярии, при малейшем подозрении мы проводили специальные тесты. Слава богу, за весь проект никто малярией не заболел. Особых требований или халатности местных не было. Несколько обращений съемочной группы в больницу показали, что медицина там на нормальном уровне.

— Если бы вам предложили стать участником шоу, согласились бы?

— Боюсь, мне никто не предложит стать участником такого шоу. Во-первых, я очень хорошо знаю внутреннюю кухню. Во-вторых, задача этого шоу – поместить людей в экстремальные, непривычные, сложные для них условия. Выживание на тропических островах я не считаю очень сложной задачей и могу комфортно существовать и еще кормить съемочную группу.

«Последний герой. Чемпионы против героев», ТВ-3, суббота, 19.00