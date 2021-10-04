Он в горе, она в радости: поклонники овдовевшего Шаляпина накинулись на Копенкину за ее пляжные развлечения

Музыкант Прохор Шаляпин 1 октября стал вдовцом. От коронавируса, не приходя в сознание, скоропостижно скончалась его жена Татьяна Дэвис. Артист сам сообщил об этом и по сей день пребывает в глубокой печали.

Поклонники на этом фоне заметили, как его первая жена Лариса Копенкина, проводя время в отпуске на Красном море, не сбавила веселых оборотов и продолжает беззаботно постить снимки с пляжа и развлекаться на всю катушку. Хотя в день смерти Татьяны выразила соболезнования Прохору, а хейтеров прокляла за отсутствие такта.

Теперь же саму Ларису Копенкину обвиняют в отсутствии такта, двуличии и лицемерии. Под порцией жарких снимков в бикини фолловеры накинулись на туристку.

«Лариса выставляет такие веселые фотографии в такой грустный для Прохора и нее период (как она пишет)», «Я была о Вас лучшего мнения, а Вы пофигистка. Все громкие слова. Да пофиг как он так. Вы, главное, подписчики не пишите и не желайте ему плохого, а то, что мне весело, опа, я отдыхаю, я счастлива и этого не скрываю. Это ранит больше всего», «У вашего друга горе, можно было взять паузу на пару дней, а то всех проклинали, хреновые все вокруг, одна я опа па», — негодуют в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!