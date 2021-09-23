«Любит лошадей как и Хюррем султан»: Мерьем Узерли в комбинезоне и резиновых сапогах для огорода подловили в конюшне

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» в жизни выглядит совсем иначе. Сложно представить, что любимая хасеки султана Сулеймана появилась бы на людях в простом одеянии.

Мерьем Узерли вне съемок ведет самую обычную жизнь. Как мама двоих детей — дочек Лары и Лили — она заботится о том, чтобы детство ее девочек было самым светлым и чудесным. Поэтому, отправляясь в командировки, она не берет малышек с собой. Частые перелеты и пребывание на съемочной площадке, как считает Узерли, едва ли благоприятно скажется на ментальном здоровье детей. Им нужен определенный график питания, сна и отдыха.

Зато когда Узерли дома, она сама справляется с дочками, без помощи нянь. Тем более, что у звезды турецкого кино появился помощник. Мерьем живет с новым избранником — отцом своей младшей дочки Лили. Они вместе заботятся о дочках. И делят свое внимание поровну.

На личной страничке в Instagram актриса из «Великолепного века» делилась простым снимком, позировав в конюшне. Поклонники Мерьем Узерли тут же припомнили, что и Хюррем султан любила лошадей. На фото актриса предстала в комбинезоне, прикрыв шею вязаным сливовым шарфиком. Изюминкой ее образа стали резиновые сапоги для огорода. В таком виде Мерьем увидишь нечасто.

«Любит лошадей как и Хюррем султан»,«Такую Хюррем мы еще не видели», «Все такая улыбка и смех! Наша любимая султанша», «Не хватает только Сулеймана», «Помню, что и Хюррем просто обожала лошадей. Султан даже подарил своей хасеки коня. Кажется, они назвали его Страсть», «Ну какая милота», «Скучаем по нашей султанше», — пишут фолловеры.

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