«Я знаю, что они целовались»: Николай Бандурин рассказал об интрижке своей жены с Михаилом Вашуковым

Николай Бандурин и Михаил Вашуков двадцать три года были неразлучны. Они не расставались ни на сцене, ни в обычной жизни. Друзья и коллеги даже купили дома по соседству в подмосковном поселке. Но в 2006-м году их творческому союзу пришел конец.

«Я начал писать стихи, песни. А он был против того, что мы исполняли, — заговорил о причинах конфликта Николай Бандурин в программе «Секрет на миллион». — Вообще, знаете, когда двое расходятся, виноваты оба. Просто нам стало трудно вместе работать. Мы с Мишкой разные люди. Он рукастый парень, все мастерил. А я больше творческий. У нас разный взгляд на юмор – то, что мне казалось смешным и забавным, для него было неприемлемо. И наоборот».

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева задала прямой вопрос Бандурину, не ревновал ли он свою жену к Вашукову. Тот заверил, что нет.

«Я знаю, что они целовались. Это было еще до меня. Какой-то студенческий этюд, — ответил Николай Бандурин. – В дальнейшем, когда мы стали работать, ревность была уже творческая. Скорее, он меня ревновал к Марине».

Жена Николая Бандурина, появившаяся в студии «Секрета на миллион», считает, что Михаил Вашуков совершил ошибку.

«Ему нужно было, чтобы жена пошла в театральный, и они бы работали вместе. И у нас был бы идеальный квартет», — сказала жена Бандурина Марина.

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