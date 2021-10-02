Ярослав Евдокимов переживает творческий кризис

Артист выступает только со старыми композициями, которые давно ему надоели.

Исполнитель хита 90-х «Фантазер» — Ярослав Евдокимов — находится в отчаянии из-за творческих неудач. Знаменитость редко приходит на телепередачи и не пишет новых композиций.

Поклонники артиста привыкли, что на своих выступлениях Евдокимов поет одно и то же. Если любителям ностальгии это нравится, то самого Ярослава Александровича такой расклад не устраивает.

Даже полюбившаяся многим песня «Фантазер» не впечатляет артиста. Евдокимов признался, что в ней нет ничего особенного. Да и голос исполнителя, по словам Ярослава Александровича, оставляет желать лучшего.

«Уже песен хороших нет, которые бы на всю жизнь запомнились. И текстов гениальных нет. Вы «Фантазером» восхищаетесь, а там тоже ничего хорошего нет — музыка примитивная, да и певец никакой получился», — оценил свое творчество Евдокимов в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия».

Напомним, недавно артист Андрей Губин положительно отозвался об образе Ольги Бузовой. Пропавший с радаров певец не оценил вокал звезды, однако похвалил ее танцевальные способности.

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