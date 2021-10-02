«Он должен нам полмиллиона»: на актера из «Реальных пацанов» подали в суд

Неприятная история случилась с актером «Реальных пацанов», а теперь и депутатом Арменом Бежаняном. Министерство имущества Пермского края предъявило Бежаняну иск на 419,5 тысяч рублей, аргументируя его неосновательным обогащением актера за счет краевой собственности.

Претензию ведомства к актеру Арбитражный суд Пермского края рассмотрит 9 ноября. Причиной судебного разбирательства является земельный участок в городе Оса, на котором стоит нежилое здание, зарегистрированное на Бежаняна, — сообщают РИА Новости.

Согласно земельному законодательству РФ, за использование земель нужно платить. А вот актер, судя по всему, просто неправильно или не вовремя оформил право на землю. Теперь эта невнимательность грозит ему штрафом в полмиллиона рублей.

Однако судебные заседания постоянно переносятся, потому что суд требует дополнительных доказательств. Армен Бежанян комментариев по этой ситуации пока не дает.

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