В гостях у бабушки: Лиза Арзамасова убаюкала малютку-сына и удобно прилегла с ним под плед

Лиза Арзамасова поделилась в Instagram трогательным снимком с малюткой-сыном. Молодая мамочка убаюкала Левушку, уютно устроившись с ним под пледом. При этом актриса из ситкома «Папины дочки» показала поклонникам свою девичью комнату в доме у мамы Юли. Здесь до замужества жила Лиза. Обстановка в комнате с переездом Арзамасовой не изменилась. Теперь на своей «старой» кровати актриса мирно дремлет днем во время тихого часа вместе с сынишкой.

«Заехали с Левушкой к моей маме. Немного повалялись в «детской». Такие чувства странные… Вот она комната, в которой я росла, взрослела, которая помнит меня крошечной, помнит все мои самые важные события и переживания и хранит «артефакты», начиная с первой моей игрушки, первого платьица и первого школьного дневника. Уровень нежности — бесконечность!» — отметила Лиза.

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