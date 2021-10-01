А Левушка-то с темным пушком на голове: Арзамасова впервые показала подросшего малютку-сына

Актриса из ситкома «Папины дочки» приехала погостить к маме Юле. С собой Елизавета привезла и маленького сынишку.

На личной страничке в Instagram Лиза Арзамасова опубликовала свежий пост. Как оказалось, уикенд актриса из ситкома «Папины дочки» проводит в гостях у мамы Юли. К новоиспеченной бабушке жена постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха привезла и своего сынишку Левушку.

Кроме того, в своем микроблоге актриса впервые за долгое время поделилась свежим снимком подросшего малыша. Поклонники рассмотрели темный пушок на голове Льва Ильича, предположив, что кроха как две капли воды похож на своего отца.

«Заехали с Левушкой к моей маме. Немного повалялись в «детской». После обеда в солнечный день как раз с этой стороны дома — светло и очень уютно. Мамин дом — мой якорь. Такой для меня важный «отправной пункт». История семьи, ее больших и маленьких событий. Книги, которые читали три поколения до Левушки. Знаки. Запахи. Энергия. Пусть это удивительное место будет всегда неизменным. Здесь было счастливо расти и взрослеть», — отметила Лиза.

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