Крепко держит маму за пальчик: Арзамасова засветила пухлую ручку малютки-сына Левушки

В Storeis микроблога Лиза Арзамасова поделилась свежим домашним кадром, умилив поклонников трогательной обстановкой, царящей в ее семье. Актриса из ситкома «Папины дочки» запечатлела пухлую ручку малютки-сына Левушки, который цепко хватался за пальчик своей молодой мамы. Сама Елизавета буквально растворяется в домашних хлопотах, наслаждаясь своим новым статусом.

Напомним, что у Лизы Арзамасовой есть взрослый 17-летний пасынок Мартин. Юноша прекрасно ладит со своей мачехой. Муж актрисы постановщик ледовых шоу Илья Авербух старается успевать уделять внимание семье и новорожденному сыну и при этом гастролировать, ездить в командировки и ставить новые мюзиклы.

«Просто прелесть!», «Какие пухлые пальчики у малыша», «Лиза, какая вы счастливая! Здоровья вам и вашему сынишке», «Чудо! Это такое счастье, когда в доме есть ребенок», «Хотим уже увидеть личико вашего мальчика», «Лиза, чаще показывайте сынишку, мы так скучаем», «Прелесть!» — пишут фолловеры.

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