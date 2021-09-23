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Крепко держит маму за пальчик: Арзамасова засветила пухлую ручку малютки-сына Левушки

Актриса из ситкома «Папины дочки» буквально растворяется в материнстве.

Крепко держит маму за пальчик: Арзамасова засветила пухлую ручку малютки-сына Левушки
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/ liza_arzamasova

В Storeis микроблога Лиза Арзамасова поделилась свежим домашним кадром, умилив поклонников трогательной обстановкой, царящей в ее семье. Актриса из ситкома «Папины дочки» запечатлела пухлую ручку малютки-сына Левушки, который цепко хватался за пальчик своей молодой мамы. Сама Елизавета буквально растворяется в домашних хлопотах, наслаждаясь своим новым статусом.

Напомним, что у Лизы Арзамасовой есть взрослый 17-летний пасынок Мартин. Юноша прекрасно ладит со своей мачехой. Муж актрисы постановщик ледовых шоу Илья Авербух старается успевать уделять внимание семье и новорожденному сыну и при этом гастролировать, ездить в командировки и ставить новые мюзиклы.

Актриса Лиза Арзамасова показала новое фото с сыном Левушкой
Лиза Арзамасова показала пухлую ладошку сынишки Левушки. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

«Просто прелесть!», «Какие пухлые пальчики у малыша», «Лиза, какая вы счастливая! Здоровья вам и вашему сынишке», «Чудо! Это такое счастье, когда в доме есть ребенок», «Хотим уже увидеть личико вашего мальчика», «Лиза, чаще показывайте сынишку, мы так скучаем», «Прелесть!» — пишут фолловеры.

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