А на пальцах тяжелые царские перстни: Пугачева встречала Вайкуле в Грязи при полном параде, хитро прикрыв кисти рук митенками

Этот кружевной аксессуар стал в звездном гардеробе Примадонны незаменимой вещью. Певица любит носить ажурные перчатки и митенки.

Алла Пугачева встречала близкую подругу Лайму Вайкуле в своем подмосковном особняке в деревне Грязь при полном параде. Певица никак не ожидала, что ее латвийская приятельница так умело скопирует ее стиль, особенно там, где речь заходит о прическе.

Вайкуле сделала похожую укладку, однако в отличие от Примадонны, которая позировала с пышным начесом на голове, артистка собрала белокурые локоны в хвостик.

Многие поклонники обратили внимание на то, что даже оттенок волос у певиц совпадал — они выбрали пепельный блонд, ну а густые челки в одном стиле и вовсе делали их похожими друг на друга, словно обе певицы приходились друг другу сестрами.

больше по теме В гостях у Аллы и с такой же прической? Моложавая Вайкуле впервые за долгое время увиделась с Пугачевой Обычно летние каникулы Примадонна с семьей проводила на Рижском взморье.

Примадонна хитро скрыла кисти рук кружевными митенками. Этот аксессуар давно стал неотъемлемой частью звездного гардероба Аллы Пугачевой. На пальцах певицы красовались тяжелые царские перстни. Примадонна сделала все для того, чтобы выглядеть ухоженно и элегантно, встречая в своем подмосковном особняке в деревне Грязь именитых гостей. К ним приехал и Олег Газманов с женой Мариной, а также Валерий Леонтьев.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.