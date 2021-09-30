«Свято место пусто не бывает»: Волочкова после четырех месяцев одиночества сошлась с новым мужчиной

Спустя четыре месяца после расставания с бывшим возлюбленным бизнесменом Олегом, экс-балерина вновь явила миру мужчину своей мечты. Кто он, пока секрет, хотя по опубликованной в Storeis у Анастасии Волочковой фотографии можно предположить, что ее избранник значительно старше звезды.

Казалось бы, совсем недавно Волочкова рассказывала о своем бурном романе и выкладывала счастливые фото с отдыха в социальных сетях, но очередное любовное приключение танцовщицы вновь закончилось разочарованием и расставанием.

«Я не загадывала, как долго продлятся наши отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе, — говорила тогда во всех интервью она. – Олег очень хороший человек, но ревнивый и вспыльчивый».

Спустя десять месяцев Анастасия призналась, что отношения себя изжили и с Олегом ей больше не по пути. И вот, прошло всего немного времени, и любительница шпагатов снова счастлива в объятиях мужчины. Причем, в буквальном смысле слова.

Именно такое фото, где она сидит на коленях у седовласого спутника, Волочкова и опубликовала в своем сторис, откровенно подписав «Свято место пусто не бывает».

Подписчики уверены, что экс-балерина опять затеяла с ними игру, и постепенно будет делиться фото с разными частями тела своего кавалера.

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