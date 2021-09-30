«Свято место пусто не бывает»: Волочкова представила нового бойфренда

Балерина снова в отношениях, и опять ее возлюбленный - с таинственный некто.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова недолго была одна. После расставания с Олегом, с которым звезда сцены провстречалась год, она вновь обрела отношения. Об этом артистка сообщила у себя в микроблоге.

Кто именно ее возлюбленный и как он выглядит, Волочкова не рассказала. Артистка решила пойти по предыдущему сценарию и интриговать подписчиков в Сети снимками, на которых мужчина спрятан. Видны лишь части его тела. На снимке-знакомстве Анастасия Волочкова присела к бойфренду на колени и похвасталась:

«Свято место пусто не бывает – написала звезда.

Мужчина крепко обнимает балерину двумя руками, на которые Волочкова положила свои руки. поклонникам остается только ждать подробностей.

Напомним, что Анастасия Волочкова при своих многочисленных романах никогда не была замужем. С Игорем Вдовиным, от которого родила 15 лет назад дочку Ариадну, она сыграла фиктивную церемонию.

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