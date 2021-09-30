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«Свято место пусто не бывает»: Волочкова представила нового бойфренда

Балерина снова в отношениях, и опять ее возлюбленный - с таинственный некто.

«Свято место пусто не бывает»: Волочкова представила нового бойфренда
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

45-летняя балерина Анастасия Волочкова недолго была одна. После расставания с Олегом, с которым звезда сцены провстречалась год, она вновь обрела отношения. Об этом артистка сообщила у себя в микроблоге.

Кто именно ее возлюбленный и как он выглядит, Волочкова не рассказала. Артистка решила пойти по предыдущему сценарию и интриговать подписчиков в Сети снимками, на которых мужчина спрятан. Видны лишь части его тела. На снимке-знакомстве Анастасия Волочкова присела к бойфренду на колени и похвасталась:

«Свято место пусто не бывает – написала звезда.

Волочкова представила нового бойфренда
Волочкова представила нового бойфренда. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Мужчина крепко обнимает балерину двумя руками, на которые Волочкова положила свои руки. поклонникам остается только ждать подробностей.

Напомним, что Анастасия Волочкова при своих многочисленных романах никогда не была замужем. С Игорем Вдовиным, от которого родила 15 лет назад дочку Ариадну, она сыграла фиктивную церемонию.

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