Упавшая декорация во МХАТе им. Горького чуть не убила Никиту Михалкова

Огромная конструкция рухнула в нескольких сантиметрах от режиссера во время спектакля.

Известный режиссер и актер Никита Михалков чуть не погиб во время спектакля во МХАТе им. Горького на Тверском бульваре. Во время постановки с колосников на сцену упала часть декорации, она обрушились к ногам режиссера, и только чудом он остался жив.

Как стало известно сайту mk.ru, в день, когда произошло ЧП, Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова играл во МХАТе постановку «Двенадцать». Работа на гостевой сцене объясняется просто:

«Поскольку у нас идет ремонт, мы играем на других площадках, в том числе во МХАТе им. Горького. В собственное помещение Никита Михалков въедет только в 2023 году», — прокомментировал директор Центра Никиты Михалкова Игорь Попов.

Изначально решили, что сверху сорвалась штанкета, а вес этой конструкции от 300 до 500 килограммов. Но потом, когда рассмотрели упавший фрагмент, стало понятно, что речь идет о декорации, оставшейся после предыдущего спектакля.

Никита Сергеевич не стал акцентировать внимание на произошедшем и со свойственной ему иронией отметил, что «в нашем театре, который сейчас строится, такого не случится никогда».

Сейчас в театре пытаются разобраться, кто виноват в ситуации. Театральные специалисты соглашаются, что все произошедшее — это серьезное нарушение техники безопасности, которое может повлечь за собой несчастный случай. Скорее всего, крайними останутся работники постановочной части.

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