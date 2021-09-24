«Ватрушки стринги поглотили!»: Каменских в тугих трусиках повернулась к народу своей сдобной «булочкой»

Украинская дива во всей красе показала свой крепкий «орешек» и гром-бедра без целлюлита и растяжек.

Настя Каменских на личной страничке в Instagram делались пикантными снимками, позировав на балконе. В кадре украинская дива предстала в крошечном лифчике, который едва удерживал пышные яблочки-груди певицы. Также на звездной брюнетке были трусики-ниточки. Стринги буквально впились в «сдобные булочки» поп-дивы. Все равно, что Настя позировала без белья. Фанатам мужского пола места для фантазии артистка практически не оставила.

«Ватрушки стринги поглотили!», «Вышла на балкон и давай всем свое белье показывать», «Трусики-ниточки как невидимки на вашем орешке», «Какая у вас знатная кардашьян», «Потап-то где ходит? Пока жена на балконе в трусах щеголяет», «Ну какова красота», «Отменный буксирчик отъела», «Талия узкая-узкая! А вот такими булочками и раздавить кого-то можно», «Настя пошла на таран??» — шутят фолловеры.

В одном из интервью Настя Каменских призналась, что в отношениях с мужем помимо страсти ей также важно чувствовать, что она может полностью доверять своей второй половинке. Ведь на одном взаимном притяжении полноценную семью не построишь. Вот только рожать первенца от рэпера Потапа украинская дива не спешит.

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