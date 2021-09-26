«Мне тяжело отказывать»: Валерий Леонтьев рассказал о трудностях на проекте «Голос 60+»

72-летний артист стал одним из членов жюри обновленного проекта на Первом канале.

Исполнитель Валерий Леонтьев поделился впечатлениями от судейства на проекте «Голос 60+».

Певец вместе с Лаймой Вайкуле, Стасом Наминым и Олегом Газмановым заняли кресла жюри в новом сезоне музыкального конкурса среди пенсионеров.

«Для меня история невеселая. Я слишком серьезно к этом отношусь, очень сопереживаю. Мне тяжело отказывать, говорить «нет» людям, которые пришли не прорываться в профессию. Они же просто хотят исполнить давнюю мечту, хотят, чтобы внуки, дети их по телевизору увидели. А приходится говорить «нет». Мы — жюри — злодействуем», — заявил артист в шоу «Вечерний Ургант».

«Семь месяцев валялся на диване, произошел процесс одичания. Меня позвали в гости, а я боялся туда идти. Не знал, что нужно сказать, как поддерживать разговор. Я позвонил и заявил: «Можно я 20 минут посижу, а потом прилягу?». Это валяние — самый благоприятный режим», — признался Леонтьев.

Напомним, ранее Валерий Леонтьев назвал причину своего ухода из светской жизни. Певец старается не выходить из дома.

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