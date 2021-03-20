Валерий Леонтьев назвал человека, с которым его всю жизнь связывают романтические отношения

Как заметил исполнитель, не только признание близости, но и ее отрицание могут прозвучать обидно для женщины.

Певец Валерий Леонтьев признался, что всю жизнь восхищается Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По его словам, песня «Чья-то женщина чужая» посвящена именно ей. Как заметил исполнитель, его всю жизнь связывают с Примадонной романтические отношения. А вот насколько они были близкие, он ответил очень загадочно.

«Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле». Валерий Леонтьев

Как отметил музыкант, близкий человек не должен одаривать партнера только комплиментами. К примеру, ему всю правду всегда может сказать жена Люся. По его словам, замечания близкого человека очень важны. Они не дают забыть о критическом восприятии. Прицельно сбивают в разные моменты жизни корону с головы, сообщает «МК».

Напомним, что 19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 72 года. В последние годы он крайне редко выступает на сцене. Певец признавался, что дает знать о себе солидный возраст.

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