«Я выпивала»: Марина Федункив рассказала о трудном периоде в личной жизни

Певица Марина Федункив заявила, что пила во время семейных проблем. При этом знаменитость понимала, что это не помогает ей.
Напомним, этим летом состоялась пышная свадьба Марины Федункив и итальянского бизнесмена Стефано Маджи.
Отметим, что это уже третий брак артистки. Первый раз Марина пробыла женой 12 лет, а во второй раз — 13.
«Было такое, что я выпивала, но для меня это не было спасением. Наоборот, еще хуже становилось. Давала волю эмоциям, а эмоции были не самые радужные, и я еще больше рыдала. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня», — призналась Марина.
Федункив отметила, что третий муж сильно отличается от предыдущих. Со Стефано Марина чувствует себя счастливой и спокойной.
«Теперь меня можно с Золушкой сравнить. Стефано отличается тем, что галантен, выдержан. Он спокойный и ненапряжный. Впервые за всю историю моих отношений человек меня не напрягает. Он раб, хавает все мои взбрыки», — рассказала Федункив в программе «Однажды…» на НТВ.
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