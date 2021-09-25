«Я выпивала»: Марина Федункив рассказала о трудном периоде в личной жизни

Певица Марина Федункив заявила, что пила во время семейных проблем. При этом знаменитость понимала, что это не помогает ей.

Напомним, этим летом состоялась пышная свадьба Марины Федункив и итальянского бизнесмена Стефано Маджи.

Отметим, что это уже третий брак артистки. Первый раз Марина пробыла женой 12 лет, а во второй раз — 13.

«Было такое, что я выпивала, но для меня это не было спасением. Наоборот, еще хуже становилось. Давала волю эмоциям, а эмоции были не самые радужные, и я еще больше рыдала. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня», — призналась Марина.

Федункив отметила, что третий муж сильно отличается от предыдущих. Со Стефано Марина чувствует себя счастливой и спокойной.

«Теперь меня можно с Золушкой сравнить. Стефано отличается тем, что галантен, выдержан. Он спокойный и ненапряжный. Впервые за всю историю моих отношений человек меня не напрягает. Он раб, хавает все мои взбрыки», — рассказала Федункив в программе «Однажды…» на НТВ.

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