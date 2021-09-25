«Навсегда одна семья»: Рита Дакота поздравила бывшего мужа

Исполнительница Рита Дакота разместила на личной странице в Instagram снимок своей семьи. Таким способом артистка поздравила экс-возлюбленного.

Рита после развода не перестала общаться с бывшим мужем. Более того, Дакота и Соколовский стали дружнее прежнего. Они продолжают вместе заниматься воспитанием дочери Мии. Однако у музыканта есть возлюбленная — певица Ангелина Суркова. А Рита Дакота счастлива в отношениях с клипмейкером Федором Белогаем.

А недавно Дакота поздравила бывшего избранника с днем рождения. Артист отметил свой 30-летний юбилей.

«С днем рождения, наш любимый папа Мии! Будь, пожалуйста, здоровым, счастливым и наполненным! Чтобы в жизни не происходило, мы навсегда одна семья! Как здорово, что теперь вот так (оставили Мию на празднике и умчались выступать, потом заберем)», — обратилась Дакота к бывшему возлюбленному.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский обручились в далеком 2015 году. А спустя три года пара рассталась. Причиной стала измена музыканта. Рита долгое время переживала из-за предательства мужа. Но все же простила артиста.

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