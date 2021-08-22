«Мачеха и отчим года»: Рита Дакота с бойфрендом дружат с ее бывшим мужем и его новой девушкой

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Риты Дакоты появилась совместная фотография с ее парнем, бывшем мужем и его девушкой. Все четверо нянчились с маленькой дочкой Дакоты и Соколовского.

Рита призналась, что после развода она стала лучше понимать бывшего возлюбленного. Соколовский, несмотря на то, что встречается с певицей Лерой Сурковой, продолжает общаться и дружить с Дакотой.

А недавно певица собрала на прогулке своего бойфренда Федора Белогая, бывшего мужа и его новую избранницу.

«Мачеха и отчим года», как же мы ржали вчера. Знаковый денек. Впервые вчетвером гуляли Мию в парке. Было круто, весело и очень искренне. Знаю, многие не поймут. Многие осудят. Мы часто осуждаем то, чего не понимаем. Но вдруг (если не повезло и не удалось с первого раза) это тоже нормально? Вдруг и такие семьи тоже идеальные. Вдруг Мия никогда не будет думать, что у нее неполноценная семья? Кто знает», — порассуждала Рита.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский развелись после того, как артистка узнала о многочисленных изменах музыканта.

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