Встала в позу: Барановская от негодования опустилась на четвереньки прямо на рабочем месте

Популярная телеведущая Юлия Барановская после продолжительного отпуска вернулась в студию программы «Мужское / Женское», которую ведет на пару с Александром Гордоном. Это остросоциальное шоу, где героями становятся люди из глубинки, нуждающиеся в помощи. Иногда даже они сами не подозревают, что им необходима поддержка, и тогда Барановская и Гордон, а также целая команда специалистов, протягивают руку помощи.

Как это произошло и в этот раз. В новом выпуске героями стали мать и 13-летняя дочка. Родительнице ставят в укор, что та поощряет откровенные снимки девушки-подростка, которые та публикует в соцсетях. Эротический подтекст, уверена Барановская, считывается с первого взгляда на контент, ведь девушка стоит в таких ракурсах и позах, говорящих красноречивее слов.

Но мать оказалась не согласна с этими доводами. Тогда, переполняемая возмущением и негодованием, Барановская встала на четвереньки, чтобы доказать, — такие позы 13-летнему ребенку не подходят, ведь их делают специально. И явно они не считаются гимнастическими, как попыталась возразить сама юная особа.

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