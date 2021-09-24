«Узнаете его по хохолку»: Екатерина Боброва заинтриговала снимком со своим партнером в новом сезоне «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва разместила свежую фотографию в личном микроблоге. Тем самым знаменитость подтвердила свое участие в новом «Ледниковом периоде».

Спортсменка уже участвовала в танцах на льду. Выступления Бобровой запомнились многим зрителям. Поэтому поклонники с нетерпением ждали возвращения фигуристки в предстоящем сезоне.

Екатерина обрадовала поклонников своим заявлением. Однако Боброва не назвала имя будущего партнера в шоу. При этом знаменитость показала напарника со спины. Отметим, что у него светлые волосы и короткая стрижка.

«Конечно, мы не можем раскрывать пока имена и лица своих партнеров. Хочется дотянуть интригу до последнего. Но никто не может запретить поиграть в игру «Угадай кто?». Жду ваши варианты в комментариях! Вполне возможно, что вы узнаете его по хохолку», — заинтриговала Екатерина.

Напомним, Боброва в прошлом сезоне ледового шоу Ильи Авербуха выступала с исполнителем Владом Соколовским. Несмотря на травму, пара дошла до восьмого выпуска и станцевала под песню Earth Song в исполнении Майкла Джексона.

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