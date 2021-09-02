Тотально черный: Лена Летучая отдала предпочтение монохромному стилю

На личной странице экс-ведущая программы «Ревизорро» — Лена Летучая — разместила ролик, в котором похвасталась новым образом в стиле глэм-рок. Примечательно, что знаменитость использовала только черный цвет в своем аутфите для концерта.

Напомним, недавно группа Måneskin впервые выступила в Москве. Многие звезды российского шоу-бизнеса посетили этот концерт. Вот и телеведущая Лена Летучая пришла вживую послушать победителей Евровидения-2021.

Как и певица Виктория Дайнеко, жена бизнесмена Юрия Анашенкова отдала предпочтение кожаному монохромному луку. Главным и единственным цветом в образе Летучей стал черный. Блондинка выбрала черный бархатный удлиненный жакет с отложным воротничком. Телеведущая дополнила его кожаными расклешенными брюками с завышенной талией. Также в образе Летучей использовались ботфорты с бахромой и галстук.

«Шикарный жакет», «И ты крутая, и они», «Какая Лена красивая на этом звездном вечере», «Трек пушка! Какие же они крутые», — написали поклонники Летучей в комментариях под фото.

Напомним, ранее Лена Летучая поддержала тренд на вязаные костюмы. В таком утепленном наряде на осень знаменитость появилась на Алтае.

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