«А Гарика уже не вернуть!»: Асмус прикрыла обнаженные груди тряпицей, распарившись в баньке

В Storeis микроблога Кристина Асмус опубликовала соблазнительное фото, позировав на селфи в одном полотенце. При этом обнаженные яблочки-груди звезда фильма «Текст» прикрыла тонкой тряпицей, на голове у актрисы красовалась забавная шапочка. Экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова восхитила поклонников сексапильными формами. Многие ждали модного конфуза, однако махровое полотенце с соблазнительных прелестей Кристины так и не соскользнуло.

Асмус покрасовалась на фото с алыми щечками и без макияжа. Выглядела актриса отдохнувшей и посвежевшей. Судя по всему, до того, как сделать селфи перед зеркалом в парной, Кристина успела попариться в баньке.

«Кривляйся, не кривляйся, а Гарика уже не вернуть!», «Что за срамота? А если полотенце соскользнет??», «Теперь без мужа! Девушка свободная, имеет право щеголять хоть голышом», «Кругом один разврат», «Ой, ну а что такого-то? Подумаешь в сауне», «Прямо-таки гейша в бане», «Щечки — яблочки! Прям вся цветет», «Гарик-то, небось, облизнулся», «Русалочка и в сауне», «Шапка крутая!», «Смешная такая», — написали фолловеры.

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