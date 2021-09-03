Наглядное преображение — до и после! Асмус блеснула похорошевшей сестрой с новой стрижкой пикси

Бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова отвела младшую сестру в салон красоты и показала, что из этого вышло.

Кристина Асмус в Stories микроблога поделилась подборкой снимков — до и после преображения. Однако в кресле парикмахеров и визажистов оказалась не сама актриса, а ее младшая сестра Карина. По случаю дня рождения близкой родственницы, экс-жена резидента Comedy Club Гарика Харламова отвела ее в салон красоты и позже показала, что из этого вышло.

Карина распрощалась со своим каре. Теперь у нее модная стрижка пикси и новый более лощеный оттенок волос в палитре перламутровых тонов. Кроме того, визажисты сделали девушке яркий макияж, подкрасив и без того выразительные глаза красавицы в технике смоки-айс. Акцент на бровях и губах придал внешности Карины завершенности. Как позже отметила Асмус, если раньше ее сестренка выглядела на тринадцать лет, то теперь она тянет на свои полные тридцать.

«И было хорошо! (Но стало, — Прим. ред.) Огонь!! Спасибо всем девчатам из салона, вы потрясающие! Из 13 в 30», — отметила актриса.

Смотрите также: